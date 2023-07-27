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01:19, 27 июля 2023Россия

В Госдуме предупредили НАТО о возрастании рисков прямого столкновения с Россией

Депутат Слуцкий: усиление разведки в Черном море приведет к эскалации отношений НАТО и РФ
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале предупредил, что НАТО может не отдавать себе отчет в том, что решение усилить разведку в регионе Черного моря с помощью морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может привести к увеличению эскалации вплоть до прямого столкновения стран альянса с Россией.

«Даже западные эксперты отмечают, что увеличение присутствия на морских маршрутах натовских кораблей и самолетов-разведчиков повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с Россией», — заявил депутат.

Он назвал заседание совета Украина — НАТО русофобской пустышкой, отметив, что его участники занимались лишь осуждением действий Москвы и давали обещания продолжать поддерживать Киев, при этом не делая никаких конкретных предложений.

Ранее министерство иностранных дел Украины по итогам заседания сообщило, что стороны договорились о необходимости принять меры для усиления безопасности в Черном море, не уточнив, о каких решениях идет речь.

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    Марина Совина
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