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11:19, 27 июля 2023Россия

В России высказались о перспективах сотрудничества с КНДР

Сенатор Карасин назвал контакты России и КНДР хорошим примером для взаимодействия

Фото: Сергей Орлов / РИА Новости

Отношения России и Северной Кореи — это хороший пример того, как надо развивать сотрудничество с учетом приоритетов каждой из сторон, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы совместной работы двух стран.

Карасин напомнил, что Северная Корея и Россия граничат друг с другом, а с соседями, по его мнению, надо поддерживать дружественное отношение.

«Визит Сергея Кужугетовича [Шойгу], нашего министра обороны, туда — это очень хороший стимул для того, чтобы продвинуть отношения дальше, особенно с учетом непростой ситуации в международных делах. Это важно и для Пхеньяна, и для нас. Я думаю, что военно-техническому сотрудничеству и простым добрым отношениям между двумя народами и странами и в Пхеньяне, и в Москве должны быть рады», — заявил сенатор.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Глава Минобороны России возглавил российскую военную делегацию, прибывшую в столицу Северной Кореи по случаю 70-летия окончания войны в Корее.

26 июля Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом. Он выразил надежду на то, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия с Северной Кореей в сфере обороны.

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