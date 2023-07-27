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12:44, 27 июля 2023Россия

Опубликован список экипажа рухнувшего вертолета Ми-8 в Алтае

Членов экипажа рухнувшего вертолета Ми-8 госпитализировали с тяжелыми травмами

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Три члена экипажа вертолета Ми-8, который упал с Республике Алтай, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Об это сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, среди членов экипажа капитан воздушного судна Демихов, а также Егоров и Десятов.

Ранее сообщалось, что трое пассажиров вертолета Ми-8 находятся в тяжелом состоянии, у них 90 процентов ожогов тела. Всего на борту воздушного судна находилось 16 человек.

Ми-8 рухнул в четверг, 27 июля, селе Тюнгур в Усть Коксинском районе близ границы с Казахстаном. При заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода и упало. Вертолет принадлежал авиакомпании «Алтай авиа».

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    Варвара Кошечкина
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