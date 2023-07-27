В Северной Осетии начался международный турнир по вольной борьбе

Международный турнир по вольной борьбе стартовал во Владикавказе

В столице Северной Осетии, Владикавказе, начался международный турнир по вольной борьбе «Кубок содружества». Об пишет портал «15-й Регион».

Мероприятие стартовало в четверг, 27 июля, во дворце спорта «Манеж». Отмечается, что турнир продлится два дня.

«На ковер выйдут именитые атлеты, в том числе олимпийские чемпионы, — отметили в издании. — Результаты состязаний попадут в рейтинг Борцовской лиги Поддубного (PWL)».

Ранее в июле сообщалось, что новая смотровая площадка появится на набережной реки Терек в центре Владикавказа. В настоящее время специалисты строят подпорную бетонную стену и реконструируют технический мост.