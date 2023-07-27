Китайцы начали ухаживать за родителями за деньги

CNN: китайские пенсионеры платят своим детям до $800 за работу «сиделки»

С начала года китайская молодежь стала чаще интересоваться работой на своих родителей — пенсионеры платят детям зарплату, чтобы те ухаживали за ними в старости. Новый тип занятости получил название «дети на полный день», пишет CNN.

В обязанности молодых людей входит поход в магазин за продуктами, уборка, готовка и прочая помощь родителям или бабушкам и дедушкам. Сумма выплат иногда доходит до 800 долларов в месяц и даже выше. Такой оклад считается достаточно солидным по меркам среднего класса.

Из-за проблем на местном рынке труда такой вид занятости стал для молодых людей чуть ли не единственным вариантом заработать. В условиях рекордной безработицы каждый пятый китаец в возрасте 16-24 лет не может никуда устроиться. Китайские социологи также считают, что набирать популярность такая работа стала из-за травматичного опыта жестких ограничений в период пандемии COVID-19. По мнению экспертов, многие молодые люди стали понимать, что хотят качественно проводить время с близкими.

Ухаживающие за родными китайцы уверены, что ничем не отличаются от своих сверстников, у которых есть работа. Так, Ли Литски рассказывает, что молодые люди ездят на работу в город и получают в месяц от 419 до 559 долларов. При этом они живут с родителями и не тратят деньги на проживание и в некоторых случаях на машину.

Рост безработицы среди китайской молодежи привел к формированию необычного интернет-тренда среди местных студентов колледжей. Местные выпускники начали массово выкладывать в социальных сетях фотографии с хештегом «зомби-стиль», привлекая внимание к проблеме отсутствия перспектив на рынке труда КНР.