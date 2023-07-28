Путин обвинил Запад в африканской нестабильности

Путин: причиной нестабильности в Африке является западное колониальное наследие

Причиной нестабильности во многих странах Африки является западное колониальное наследие и политика метрополий. Об этом в ходе саммита «Россия — Африка» заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии», — резюмировал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия списала африканским странам долгов суммарно на 23 миллиарда долларов и намерена дополнительно выделить 90 миллионов долларов для развития беднейших африканских партнеров.