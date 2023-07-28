Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 28 июля 2023Мир

Путин обвинил Запад в африканской нестабильности

Путин: причиной нестабильности в Африке является западное колониальное наследие

Фото: Валерий Шарифулин / Фотохост-агентство ТАСС / РИА Новости

Причиной нестабильности во многих странах Африки является западное колониальное наследие и политика метрополий. Об этом в ходе саммита «Россия — Африка» заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии», — резюмировал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия списала африканским странам долгов суммарно на 23 миллиарда долларов и намерена дополнительно выделить 90 миллионов долларов для развития беднейших африканских партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде связали попытку ночной атаки БПЛА на Москву с саммитом Россия — Африка

    Загрузка мощностей российских заводов достигла исторического максимума

    Стилист перечислила россиянам визуально старящие вещи

    В Крыму рассказали о судьбе квартиры Зеленского

    В Кремле заявили об отказе Киева от любой возможности диалога с Россией

    Россиян предупредили о надвигающейся на российские курорты опасности

    Совфед одобрил запрет регистрации на сайтах с иностранной почты

    Украина попросила ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

    Путин заявил о принижении роли России в борьбе с нацизмом

    В Москве мужчина потратил найденный на улице миллион рублей и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости