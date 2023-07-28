Появились новые данные о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Алтае

Троих пострадавших при падении Ми-8 на Алтае готовят к транспортировке в Барнаул

Троих пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Алтае готовят к транспортировке в Барнаул. Такие новые данные появились в Telegram-канале Mash Siberia.

По данным издания, одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. На борту вертолета всех пострадавших будут сопровождать медики республиканской больницы.

Их лечением в дальнейшем займутся в барнаульском центре термических поражений, пояснил Mash Siberia.

До этого выжившая при крушении Ми-8 на Алтае Елена Левшукова рассказала, что ее горло обожгло дымом. Россиянка не слышала, что говорил пилот перед падением вертолета, так как они с персоналом сидели отдельно от пассажиров в кабине.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, четверых из них спасти не удалось. Пострадали 10 человек, у них диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь.