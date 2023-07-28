Выжившая при крушении вертолета Ми-8 на Алтае россиянка рассказала о случившемся

Выжившая при крушении Ми-8 на Алтае женщина заявила, что ее горло обожгло дымом

Россиянка Елена Левшукова, которая выжила при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, рассказала об авиакатастрофе. Ее слова публикует KP.RU.

«Говорить и дышать практически не могу. Вероятно, обожгла горло дымом, сильный отек. Чудо, что оказалась жива. Сейчас получила дозу лекарств. Спать сильно хочется», — рассказала женщина.

По ее словам, одна из пассажирок вертолета отделалась легкими ушибами. Сама Левушкова и ее знакомая обгорели. Россиянка не слышала, что говорил пилот перед падением вертолета, так как они с персоналом сидели отдельно от пассажиров в кабине.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, четыре из из которых спасти не удалось. Пострадали 10 человек, у них диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них в тяжелом состоянии.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь. В сети также появилось видео момента крушения вертолета.