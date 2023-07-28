Посол сообщил о влиянии поставок Киеву кассетных снарядов на отношения РФ и США

Антонов: поставка Киеву кассетных снарядов бьет по остаткам отношений РФ и США

Поставки кассетных снарядов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Россией и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

По его словам, Москва будет учитывать данный шаг американской администрации в своей работе с Вашингтоном. Посол также отметил, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи». «Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал он.

В начале июля США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче. Посольство России в Вашингтоне заявило, что заверения США в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны.