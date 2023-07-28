В Москве арестовали планировавшего теракт на газопроводе подростка

Суд в Москве арестовал 17-летнего подростка за подготовку теракта на газопроводе

Хорошевский суд Москвы арестовал 17-летнего подростка, который готовил теракт на газопроводе в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Его отправили под стражу на один месяц и один день. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

Молодого человека задержали 27 июля. По данным следствия, подросток зимой 2023 года приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, чтобы устроить теракт. Он тщательно изучил способы и порядок изготовления самодельных взрывных устройств в интернете и карты расположения объектов газопроводной сети на территории столичного региона, выбирая подходящую цель.