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18:03, 28 июля 2023Силовые структуры

В Москве арестовали планировавшего теракт на газопроводе подростка

Суд в Москве арестовал 17-летнего подростка за подготовку теракта на газопроводе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Хорошевский суд Москвы арестовал 17-летнего подростка, который готовил теракт на газопроводе в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Его отправили под стражу на один месяц и один день. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

Молодого человека задержали 27 июля. По данным следствия, подросток зимой 2023 года приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, чтобы устроить теракт. Он тщательно изучил способы и порядок изготовления самодельных взрывных устройств в интернете и карты расположения объектов газопроводной сети на территории столичного региона, выбирая подходящую цель.

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    Варвара Митина
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