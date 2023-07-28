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11:46, 28 июля 2023Россия

В Совфеде связали попытку ночной атаки БПЛА на Москву с саммитом Россия — Африка

Сенатор Карасин связал попытку атаки БПЛА на Москву с саммитом Россия — Африка

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин указал на связь ночной атаки украинского беспилотника (БПЛА) на Москву с проходящим в Санкт-Петербурге саммитом Россия — Африка. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

Собеседник «Ленты.ру» заявил, что ночная атака БПЛА на Москву — это попытка Украины вести дело к эскалации конфликта.

«Очень хорошо, что, как сказал мэр Москвы [Сергей Собянин], все это было пресечено нашими ПВО. Это свидетельствует о системности и эффективности наших сил противовоздушной обороны в Москве, Московской области и в центре России в целом», — отметил он.

При этом, по мнению Карасина, действия Украины имели еще и внешнеполитический аспект.

«У нас сейчас проходит саммит Россия — Африка, много иностранных гостей. Я думаю, что расчет был сделан на то, чтобы омрачить успешно проходящую встречу на высшем уровне между нашим президентом и руководителями африканского континента», — заключил сенатор.

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Ранним утром 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попытался атаковать Москву. Он уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны.

В Минобороны также подтвердили уничтожение украинского БПЛА.

Саммит Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    Варвара Кошечкина
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