В Совфеде связали попытку ночной атаки БПЛА на Москву с саммитом Россия — Африка

Сенатор Карасин связал попытку атаки БПЛА на Москву с саммитом Россия — Африка

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин указал на связь ночной атаки украинского беспилотника (БПЛА) на Москву с проходящим в Санкт-Петербурге саммитом Россия — Африка. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

Собеседник «Ленты.ру» заявил, что ночная атака БПЛА на Москву — это попытка Украины вести дело к эскалации конфликта.

«Очень хорошо, что, как сказал мэр Москвы [Сергей Собянин], все это было пресечено нашими ПВО. Это свидетельствует о системности и эффективности наших сил противовоздушной обороны в Москве, Московской области и в центре России в целом», — отметил он.

При этом, по мнению Карасина, действия Украины имели еще и внешнеполитический аспект.

«У нас сейчас проходит саммит Россия — Африка, много иностранных гостей. Я думаю, что расчет был сделан на то, чтобы омрачить успешно проходящую встречу на высшем уровне между нашим президентом и руководителями африканского континента», — заключил сенатор.

Ранним утром 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попытался атаковать Москву. Он уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны.

В Минобороны также подтвердили уничтожение украинского БПЛА.

Саммит Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

