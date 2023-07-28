«АвтоВАЗ» опроверг поставку недоделанных Lada

Глава «АвтоВАЗа» назвал полной чушью сообщения о поставках недоделанных Lada

Сообщения о том, что концерн «АвтоВАЗ» поставляет клиентам недоделанные автомобили Lada являются недостоверными. В то же время машины без простейших деталей могут временно храниться на складе завода или официальных дилеров, заявил президент компании Максим Соколов, его слова приводят РИА Новости.

Глава концерна отметил, что клиенты всегда получали полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента. В то же время из-за пиковой производственной нагрузки часть машин уходит с конвейера с неполной комплектацией из-за срывов поставок со стороны зарубежных производителей.

Однако это не означает, что затем такие машины без простейших деталей сразу же отправляют клиентам. Речь может идти об отсутствии на некоторых машинах крышек для кнопок «ГЛОНАСС», или различных элементов декора. Однако доукомплектация подобных деталей не свидетельствует о полном некомплекте автомобилей. «Говорить, что это поставка некомплектных автомобилей клиентам — это полная чушь», — заключил Соколов.

Ранее сообщалось о согласии «АвтоВАЗа» доукомплектовать 79,5 тысячи автомобилей Lada устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС», которые дают водителю возможность ручного вызова экстренных оперативных служб в чрезвычайных ситуациях. Подобной техникой в концерне запланировали оснастить машины из линеек Granta, Niva Legend и Niva Travel, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023-го. При этом многие из этих машин уже были проданы, на фоне чего в концерне приняли решение доделать работу бесплатно.

