Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:36, 28 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» опроверг поставку недоделанных Lada

Глава «АвтоВАЗа» назвал полной чушью сообщения о поставках недоделанных Lada

Фото: Евгений Павленко / Коммерсант

Сообщения о том, что концерн «АвтоВАЗ» поставляет клиентам недоделанные автомобили Lada являются недостоверными. В то же время машины без простейших деталей могут временно храниться на складе завода или официальных дилеров, заявил президент компании Максим Соколов, его слова приводят РИА Новости.

Глава концерна отметил, что клиенты всегда получали полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента. В то же время из-за пиковой производственной нагрузки часть машин уходит с конвейера с неполной комплектацией из-за срывов поставок со стороны зарубежных производителей.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Однако это не означает, что затем такие машины без простейших деталей сразу же отправляют клиентам. Речь может идти об отсутствии на некоторых машинах крышек для кнопок «ГЛОНАСС», или различных элементов декора. Однако доукомплектация подобных деталей не свидетельствует о полном некомплекте автомобилей. «Говорить, что это поставка некомплектных автомобилей клиентам — это полная чушь», — заключил Соколов.

Ранее сообщалось о согласии «АвтоВАЗа» доукомплектовать 79,5 тысячи автомобилей Lada устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС», которые дают водителю возможность ручного вызова экстренных оперативных служб в чрезвычайных ситуациях. Подобной техникой в концерне запланировали оснастить машины из линеек Granta, Niva Legend и Niva Travel, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023-го. При этом многие из этих машин уже были проданы, на фоне чего в концерне приняли решение доделать работу бесплатно.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

    Российские военные захватили французский колесный танк

    Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль

    МИД Китая призвал забыть про таинственно смещенного министра

    Мужчина 24 года боялся пищи красного цвета из-за несчастного случая

    Россиянка лишилась квартиры и 10 миллионов рублей после телефонного разговора

    Совфед разрешил оформлять ОСАГО на один день

    Клишас объяснил решение воздержаться при одобрении закона о призывном возрасте

    В прямой эфир российского губернатора вклинился мужчина из туалета

    На месте трагедии в Доме профсоюзов Одессы произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости