Студентки тайно сняли на видео обнаженную однокурсницу и были отчислены

В Индии студентки тайно сняли на видео обнаженную однокурсницу в туалете

В индийском городе Удупи, штат Карнатака, студентки медицинского колледжа тайно сняли обнаженную однокурсницу в туалете и были отчислены. Об этом сообщает The Indian Express.

Потерпевшая, студентка второго курса, отправилась в туалет колледжа и через некоторое время обнаружила, что ее снимали на телефон. Девушку записали на видео три однокурсницы. Они заявили, что собирались в шутку сделать видео про другую девушку, извинились и удалили запись.

На следующий день о произошедшем стало известно руководству колледжа. После этого у студенток изъяли телефоны, а об инциденте сообщили в полицию.

В среду, 26 июля, в отношении студенток было открыто уголовное дело. Им предъявили обвинение в оскорблении целомудрия девушки. Кроме того, все трое были отчислены из колледжа.

Ранее сообщалось, что житель Японии установил камеры под днищем грузовика, чтобы снимать видео под юбками школьниц во время передвижения по городу. Мужчина осуществлял подобные съемки более 11 лет.