В идее оставлять жилье ипотечникам-банкротам увидели риски

Эксперт Зельцер: из-за сохранения жилья заемщикам-банкротам могут вырасти ставки

Cохранение единственного жилья обанкротившимся ипотечным заемщикам может привести к росту ставок по кредитам. Риски в идее, которую поддержало правительство, увидел эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, пишет РИА Новости.

«Если имущество неплательщиков подпадает под мораторий, то общий риск ипотечного портфеля закономерно растет. То есть риск должен быть обеспечен доходностью, и дополнительный пункт риска, скорее всего, будет означать и более дорогой средний кредит», — пояснил эксперт.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский также допускает проблемы при реализации законопроекта. Парламентарий предлагает разработать механизмы, которые позволят защитить от злоупотреблений со стороны недобросовестных заемщиков.

При этом депутат Сергей Колунов считает, что защищать схему нужно от недобросовестных банков. «Законопроектом предусматривается заключение "мирового соглашения" между должником и банком по сохранению недвижимого имущества... Как и в любом договоре, существует опасность со стороны недобросовестных банков. Обычно люди не обращают внимание на мелкий шрифт или на "дальние" страницы, недобросовестные кредитные организации же могут этим воспользоваться, вписать положения о дополнительных процентах или разовых платежах», — пояснил парламентарий.

Ранее в правительстве поддержали законопроект, который позволит оставлять ипотечникам единственное жилье при банкротстве. Для того чтобы сохранить такую недвижимость, должнику придется заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. При этом данный документ не будет распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество заемщика.