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20:50, 28 июля 2023Ценности

56-летняя Холли Берри прокатилась на скейтборде в купальнике

Актриса Холли Берри прокатилась на скейтборде в футболке и плавках от купальника

Фото: @halleberry

Голливудская актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Twitter.

56-летняя знаменитость прокатилась на скейтборде в белой футболке и зеленых плавках от купальника с пестрым принтом. На размещенном снимке звезда продемонстрировала подтянутую фигуру, позируя перед камерой боком. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в «мокрые» локоны.

Читатели издания Daily Mail восхитились внешним видом актрисы, о чем написали в комментариях под материалом. «Выглядит потрясающе для своего возраста», «Слишком красивая бабушка», «Видел этот кадр раньше, но она и сейчас выглядит шикарно», «Замечательное тело», «Самая красивая женщина из всех», — высказывались они.

В апреле Холли Берри также восхитила фанатов, поделившись снимком без макияжа. Тогда знаменитость запечатлела себя в зеркале, позируя в красном пеньюаре с черными кружевами.

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    Мария Винар
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