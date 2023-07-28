Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:53, 28 июля 2023Забота о себе

Неспособному отказаться от секса с лучшей подругой женатому мужчине дали совет

Секс-колумнистка Салли Лэнд дала совет мужчине, изменяющему жене с подругой

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Секс-колумнистка Салли Лэнд дала совет женатому мужчине, которому 15 лет не удается отказаться от интимных отношений с лучшей подругой. Об этом она написала в своей колонке для издания The Sun.

К Лэнд обратился мужчина, который рассказал, что продолжает регулярно заниматься сексом с университетской подругой, несмотря на то, что сам уже три года женат, а она — помолвлена. Знакомая не бросает его, поскольку он, по ее мнению, хорош в постели. Ему самому не удается прервать роман, потому что он тайно в нее влюблен, но не может в этом признаться.

Автор письма утверждает, что после собственной свадьбы был верен жене только три месяца, а потом начал изменять с подругой. Теперь они регулярно встречаются, когда женщина уезжает от жениха на несколько дней — якобы для того, чтобы погостить у матери. По его словам, «она для него как наркотик».

Материалы по теме:
«Аж плакать хочется» Герои шоу «Мужское/Женское» становятся посмешищем на всю страну. Почему у него армия фанатов?
«Аж плакать хочется»Герои шоу «Мужское/Женское» становятся посмешищем на всю страну. Почему у него армия фанатов?
16 февраля 2022
«Лупят только жертву» Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
«Лупят только жертву»Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
8 июня 2020

В ответ Лэнд напомнила, что мужчина рискует лишиться семьи из-за отношений с подругой, и посоветовала задуматься, действительно ли он счастлив в своих официальных отношениях, если нуждается в регулярных встречах с любовницей. «Самые лучше романтические отношения складываются из дружбы. Измена — не выход. Подумайте лучше о том, что любовь всей вашей жизни, возможно, находится у вас под носом», — написала Лэнд.

Она предложила автору письма поговорить с подругой откровенно и раз и навсегда выяснить, как они относятся друг к другу на самом деле.

Ранее Салли Лэнд дала совет мечтающему уйти к любовнице замужнему мужчине. Она заявила, что ему стоит попытаться направить свою страсть на супругу.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Москвы Собянин заявил о попытке вражеского беспилотника атаковать столицу. Дрон был сбит, пострадавших нет

    Влияние роста ключевой ставки в ЕС и США на рубль оценили

    Замглавы ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве со стеклянными банками

    Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

    ВСУ обстреляли нефтебазу в ДНР

    Названы главные тренды российского авторынка в 2023 году

    Неспособному отказаться от секса с лучшей подругой женатому мужчине дали совет

    Студентки тайно сняли на видео обнаженную однокурсницу и были отчислены

    Бывший чемпион UFC рассказал о «безумной» просьбе к Нурмагомедову

    Страны Африки заинтересовались российским «Панцирем» и «Тором»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости