Неспособному отказаться от секса с лучшей подругой женатому мужчине дали совет

Секс-колумнистка Салли Лэнд дала совет мужчине, изменяющему жене с подругой

Секс-колумнистка Салли Лэнд дала совет женатому мужчине, которому 15 лет не удается отказаться от интимных отношений с лучшей подругой. Об этом она написала в своей колонке для издания The Sun.

К Лэнд обратился мужчина, который рассказал, что продолжает регулярно заниматься сексом с университетской подругой, несмотря на то, что сам уже три года женат, а она — помолвлена. Знакомая не бросает его, поскольку он, по ее мнению, хорош в постели. Ему самому не удается прервать роман, потому что он тайно в нее влюблен, но не может в этом признаться.

Автор письма утверждает, что после собственной свадьбы был верен жене только три месяца, а потом начал изменять с подругой. Теперь они регулярно встречаются, когда женщина уезжает от жениха на несколько дней — якобы для того, чтобы погостить у матери. По его словам, «она для него как наркотик».

В ответ Лэнд напомнила, что мужчина рискует лишиться семьи из-за отношений с подругой, и посоветовала задуматься, действительно ли он счастлив в своих официальных отношениях, если нуждается в регулярных встречах с любовницей. «Самые лучше романтические отношения складываются из дружбы. Измена — не выход. Подумайте лучше о том, что любовь всей вашей жизни, возможно, находится у вас под носом», — написала Лэнд.

Она предложила автору письма поговорить с подругой откровенно и раз и навсегда выяснить, как они относятся друг к другу на самом деле.

Ранее Салли Лэнд дала совет мечтающему уйти к любовнице замужнему мужчине. Она заявила, что ему стоит попытаться направить свою страсть на супругу.