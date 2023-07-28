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15:31, 28 июля 2023Мир

Китай оспорил обвинения США в поставках военных технологий России

AP: МИД Китая оспорил обвинения США в поставках военных технологий России

Фото: Ng Han Guan / Reuters

Правительство Китая считает свои отношения с Россией «нормальным экономическим и торговым сотрудничеством». Такие слова прозвучали после того, как американская разведка обвинила КНР в поставках России технологий и оборудования, которое применяется в зоне военных действий на Украине. Об этом пишет Associated Press (AP).

Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьей стороны и «не является объектом вмешательства и принуждения со стороны третьей стороны», заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она попыталась оспорить обвинения со стороны США.

Ранее представители американской разведки сообщили, что по состоянию на март 2023 года Китай поставил в Россию беспилотники и их детали на сумму более 12 миллионов долларов. Кроме того, китайские государственные оборонные компании якобы также поставляли российским, находящимся под санкциями, другую технику двойного назначения.

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    Виктория Кондратьева
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