Любительница уборки назвала самые грязные места на кухне

Daily Mail: под кухонной раковиной скапливаются бактерии сальмонеллы

Фанатка уборки Даниэль Мейсон, которая делится в социальных сетях правилами поддержания чистоты в доме, перечислила места на кухне, где скапливается больше всего бактерий. Ее мнение приводит Daily Mail.

Первым источником грязи и инфекций Мейсон назвала ручки кухонных шкафчиков и выключатели. Она объяснила, что люди притрагиваются к этим предметам после разделки мяса, а потом забывают их помыть. Также, по ее словам, большое количество бактерий скапливается на тканевых полотенцах и тряпках, которыми протирают поверхности. Она посоветовала ежедневно замачивать тряпки в дезинфицирующем средстве и менять полотенца на чистые. От губок для мытья посуды любительница уборки призвала совсем отказаться. По ее словам, из-за влажной среды в них размножаются опасные кишечные бактерии, от которых практически невозможно избавиться.

Еще одно грязное место на кухне, о котором предупредила Мейсон, — это раковина. По ее мнению, кухонная сантехника является благоприятной средой для размножения множества бактерий. «Под раковиной были обнаружены колонии микробов, в которых преобладала группа бактерий, называемых протеобактериями. Этот тип включает в себя такие патогены, как сальмонелла и кишечная палочка, вызывающие серьезные заболевания», — рассказала любительница чистоты. Она рекомендовала несколько раз в день мыть раковину со специальным средством или содой и уксусом.

Кроме того, Мейсон призвала регулярно протирать мыльной водой полки в холодильнике, а раз в два месяца проводить тщательную очистку. Обычная сода, по ее словам, поможет избавиться от неприятного запаха.

Ранее американская блогерша Ханна Франклин подсказала способы легко и быстро убрать грязь в доме. Она посоветовала для поддержания чистоты всегда заправлять с утра постель и держать пылесос заряженным.