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20:07, 28 июля 2023Среда обитания

Ряду стран предрекли кризис в борьбе с глобальной проблемой

Guardian: ряд стран может лишиться помощи для борьбы с изменением климата

Фото: Rose Erkul / Unsplash

В обозримом будущем ряд развивающихся стран может столкнуться с кризисом в борьбе с последствиями разрушительных стихийных бедствий. Речь идет о важной проблеме — риске потери источников финансирования в лице различных климатических фондов, заявил президент Карибского банка развития Гигинус Леон, его слова приводит The Guardian.

Странам предрекли, что они могут оказаться в уязвимом положении. Речь идет о тех государствах, которые в настоящее время находятся в так называемой серой зоне и считаются государствами с развивающейся экономикой, но не относятся к категории самых бедных. По этой причине в некоторых случаях помощь не будет доходить до нужных адресатов.

По словам Леона, действующая модель распределения денежных средств для борьбы с последствиями стихийных бедствий во многом является ошибочной, поскольку многие страны с развивающейся экономикой с относительно высоким уровнем дохода на душу населения по-прежнему остаются в уязвимом положении перед угрозой разрушительного воздействия климатического кризиса.

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Как подчеркнул президент Карибского банка развития, на этом фоне мировому сообществу следует создать более гибкую модель климатического финансирования для борьбы с последствиями глобального потепления. Помощь должна выделяться исходя из потребностей и степени уязвимости, а не только с учетом действующего уровня дохода на душу населения.

Ранее развитые страны согласовали выделение развивающимся государствам финансовой помощи в размере 100 миллиардов долларов для борьбы с изменениями климата. Как ожидается, более 20 процентов предоставят США. Изначально планировалось выделять эту сумму на ежегодной основе с 2009 по 2020 год, однако реальный объем финансирования оказался меньше.

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    Анатолий Акулов
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