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12:54, 28 июля 2023Мир

Президент Конго высказался об Украине пословицей о слонах

Лидер Конго рассказал народную мудрость о слонах, говоря об Украине

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо рассказал народную мудрость о слонах, вытаптывающих траву, и призвал поддержать африканскую мирную инициативу по Украине. Видео с его словами опубликовал Telegram-канал RIA Kremlinpool.

По его словам, когда говорят о проблемах в сельском хозяйстве, то упоминают, что слоны вытаптывают траву. Возможно, так политик описал важность повторного заключения зерновой сделки.

«Африканская инициатива заслуживает самого пристального внимания, ее нельзя недооценивать, поэтому я поддерживаю слова господина [президента России Владимира] Путина на эту тему», — заявил Сассу-Нгессо и призвал завершить российско-украинский конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер продолжит диалог с главами африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. Он заверил, что глава российского государства даст им исчерпывающие ответы по украинской проблематике.

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    Александр Слабиев
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