Прибыль энергогигантов рухнула

Reuters: доходы Exxon, Chevron, Shell и Total упали на 48-56 % во II квартале

По итогам II квартала 2023 года прибыль крупнейших в мире нефтегазовых компаний рухнула. В числе пострадавших оказались американские Exxon, Chevron, британско-нидерландская Shell и французская TotalEnergies, сообщает Reuters.

Самый большой ущерб понесли Exxon и Shell — прибыль каждой из компаний снизилась за три месяца на 56 процентов. Чуть меньшие потери оказались у Chevron и TotalEnergies, их прибыль сократилась по итогам второго квартала на 48 и 49 процентов соответственно.

Главной причиной стремительного спада стало общее снижение цен на энергоносители на мировом рынке. При этом аналитики прогнозировали гораздо меньшие темпы падения прибыли для крупнейших игроков. На динамику оказало влияние в том числе резкое падение цен на нефть североморской марки Brent.

Если годом ранее средние котировки находились на уровне 110 долларов за баррель, то в 2023-м они снизились до 80 долларов. В то же время цены на сжиженный природный газ упали еще больше — почти в три раза, примерно с 33 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) до 11,75 доллара. На этом фоне прибыль Exxon от продаж энергетических продуктов снизилась на 1,9 миллиарда долларов в сравнении с первым кварталом и составила только 2,3 миллиарда.

Прибыль западных энергетических гигантов по итогам 2022 года была гораздо выше. Так, ранее сообщалось о рекордном росте суммарных доходов французской TotalEnergies и норвежской Equinor почти на 50 миллиардов долларов за 12 месяцев. Чистая прибыль первой тогда составила 20,5 миллиарда долларов против 16 миллиардов годом ранее и оказалась самой высокой за всю историю компании, второй — 281 миллиарда (плюс 36,5 процента).