Популярная порноактриса рассказала об экстремальных съемках с огнем

Популярная американская порноактриса Феникс Мари рассказала, как ее подожгли во время съемок фильма для взрослых. Подробности экстремальной сцены с огнем она вспомнила в подкасте Pillow Talk. На запись эфира, опубликованную на YouTube 18 июля, обратило внимание издание The Sun 26 июля.

По словам Мари, однажды съемочная команда спросила, не была бы она против, если бы ее подожгли в кадре. Сначала эта идея не понравилась актрисе, но после уговоров она согласилась сняться в сцене с огнем. Она добавила, что в результате осталась довольна этим эпизодом. «Сцена получилась отличной, мне было весело», — заявила звезда фильмов для взрослых.

Через некоторое время она встретилась с порноактрисой Скин Даймонд (настоящее имя — Рэйлин Кристенсен), которая снималась в подобной сцене. Знакомая пожаловалась, что из-за того, что на площадке обращались с огнем неосторожно, она получила ожог третьей степени. Чтобы скрыть изъян, Даймонд пришлось сделать татуировку на обожженном месте.

Ранее 44-летняя американская порноактриса Чери Девилль рассказала о влиянии возраста на ее работу. Она сообщила, что из-за возраста всегда играет мачеху в фильмах для взрослых.