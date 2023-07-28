В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 28 июля отменили и задержали 33 рейса

В трех московских аэропортах в пятницу, 28 июля, произошла отмена и задержка 33 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 14 воздушных судов, 1 рейс — отменили. Во Внуково тем временем перенесли 4 рейса, 2 — отменили. В Шереметьево перенесли 8 авиарейсов, а 4 — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле потеря сознания бортпроводником во время полета сорвала рейс российского пассажирского лайнера в Турцию. Непредвиденная ситуация произошла на борту самолета, летевшего из Москвы в Стамбул.

