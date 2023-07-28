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01:01, 28 июля 2023Ценности

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» снялась в бикини для рекламы

Турецкая актриса Ханде Эрчел снялась в черном бикини для рекламы бренда Nocturne

Фото: Neilson Barnard / amfAR / Getty Images

Турецкая актриса Ханде Эрчел снялась в бикини для рекламы бренда Nocturne. Соответствующие фото опубликованы в официальном Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

29-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» предстала в черном раздельном купальнике со стразами, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на завязках. При этом знаменитость продемонстрировала рельефное тело и подтянутую грудь. Поверх наряда она примерила белый вязяный кардиган с узорами.

Свой образ Эрчел дополнила собранными назад волосами, а также макияжем в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги-кольца и цепочку, обрамляющую ее шею и живот.

Ранее в июле Ханде Эрчел поделилась новыми снимками и смутила поклонников внешним видом. Она снялась в черном комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и коротких шорт, и продемонстрировала фигуру с кубиками пресса на животе.

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    Екатерина Ештокина
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