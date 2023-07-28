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12:59, 28 июля 2023Россия

В России устроивший ДТП священник обматерил полицейских и пригрозил уйти в ислам

Волгоградский священник обматерил полицейских и пригрозил уйти в ислам

Волгоградский священник протаранил несколько автомобилей, обматерил полицейских и пригрозил перейти в ислам. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах мужчина с бородой выражает возмущение задерживающим его полицейским. «Смотри, как священника унижают. (...) Ломайте меня, давай!», — говорит он, стоя со связанными за спиной руками. На протяжении всего видео священник оскорблял правоохранителей, а также пытался ударить одного из них ногой. «Я в ислам перехожу», — заявил мужчина после неудачной попытки вырваться из рук сотрудников МВД России.

По данным канала, на видео запечатлен 53-летний клирик Волгоградской и Камышинской епархии. Устроив ДТП, он попытался скрыться с места происшествия. Также выяснилось, что мужчина ранее был судим.

Ранее в Белгородской области священник угрожал «набить рожу кадилом» мужчине. В местной епархии рассказали, что после случившегося его направили в монастырь. «Батюшка не отрицает своей вины», — сообщили там.

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    Алан Босиков
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