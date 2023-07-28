Отец лайкнул откровенное фото подруги своей дочери и испугался последствий

Пользователь Reddit поставил лайк под откровенным фото подруги своей 21-летней дочери и испугался последствий. Мужчина объяснил, что сделал это случайно, когда пролистывал фотографии в профиле девушки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), желая убедиться в ее благонадежности.

«Дочь написала, что приведет нескольких друзей после занятий. Я ответил, что в этом нет проблем, и уточнил, кто будет. Она упомянула несколько имен, которые я узнал, и одно, которое я слышал впервые. Назовем ее Салли. Мое праздное любопытство привело меня в соцсети. Просмотрев подписки моей дочери, я нашел только одну Салли, в профиле которой указано, что она учится в том же университете, что и моя дочь», — написал автор сообщения.

Профиль оказался открытым, в нем герой истории увидел множество «селфи в экзотической одежде и позах». Прокрутив страницу вниз, мужчина обнаружил пляжные летние фото, которые привлекли его внимание. Одному из снимков он случайно поставил лайк — им оказалась достаточно откровенная фотография в бикини.

«Мое сердце на мгновение остановилось. Я моментально убрал лайк. Но я понимал, что где-то на телефон Салли только что пришло уведомление о том, что какой-то пользователь, в чьей учетной записи указана та же фамилия, что и у ее подруги, лайкнул эту фотографию», — начал сокрушаться пользователь.

Больше всего он испугался того, что Салли расскажет его дочери об этой ситуации. Он отметил, что надеется лишь на то, что Салли достаточно популярна, поэтому она получается много подобных уведомлений и не просматривает их.

«Нет, мне не нравятся девушки возраста моей дочери, я не какой-то извращенец. Но когда такие изображения появляются на вашем телефоне, большинство парней солгут, если скажут, что они не привлекают их внимания и желания рассмотреть их пристальнее», — заключил автор поста.

Несмотря на уверения мужчины в том, что он не интересуется 20-летними девушками, пользователи в комментариях все равно назвали его извращенецем. Некоторые пошутили, что отец Салли в этот момент наверняка лайкнул фото дочери рассказчика.

Спустя несколько часов после публикации герой истории добавил, что ужин прошел без эксцессов и Салли, судя по всему, не заметила его лайк.

Тем временем учительница из Великобритании, которая получила тюремный срок из-за совращения 15-летнего ученика, досрочно вышла на свободу. В 2021 году 33-летнюю учительницу Кэндис Барбер приговорили к шести годам тюрьмы за совращение подростка.