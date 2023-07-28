В России вдвое подорожал один продукт из-за неурожая в Китае

Shopper’s: в России вдвое подорожал имбирь из-за неурожая в Китае

Оптовые цены на имбирь выросли в России примерно вдвое из-за неурожая и невысокого качества продукции и у зарубежных поставщиков, выяснили журналисты Shopper’s.

Наряду со снижением урожая в Китае, являющегося основным поставщиком имбиря в Россию, на цене сказывается и выросший в азиатской стране внутренний спрос. Качество продукции из Бразилии и Перу ниже, поэтому их имбирь приходится дополнительно перебирать, что тоже поднимает цену. В результате килограмм продукта, который в январе стоил в магазинах 400-420 рублей, летом обходится уже в 680-700 рублей, сообщают источники в торговых сетях.

Помимо этого, представители ретейлеров отмечают, что на цену влияет фактор сезонности — зимой имбирь обычно бывает дешевле, а также рост курса доллара, который используется для оплаты импорта. В итоге оптовая цена продукта подросла с недавних 220-250 рублей за килограмм до 400-450 рублей.

Весной 2023 года сообщалось, что в России резко подорожали рыбные консервы, цены на которые производители взвинтили из-за проблем с импортом жести для производства банок. Продукты из скумбрии и сайры за год прибавили в цене 20-22 процента, из тунца — 19 процентов, из шпрот — 14 процентов.