Мужчина провел 17 лет за решеткой и оказался невиновным

Мужчина отсидел в тюрьме 17 лет за изнасилование и доказал свою невиновность

Мужчина, который провел 17 лет за решеткой по обвинению в изнасиловании, был оправдан апелляционным судом и оказался невиновным. Об этом пишет Daily Mirror.

В 2003 году на тот момент 40-летнего Эндрю Малкинсона признали виновным в изнасиловании женщины в окрестностях Манчестера. Мужчину приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в семь лет. Его адвокат Эдвард Хенри сообщил, что на протяжении суда и последующего заключения Малкинсон настаивал на своей невиновности и «отказывался сознаваться в ужасных преступлениях, которых не совершал». По его словам, именно из-за этого его клиент отсидел в тюрьме еще десять лет вместо досрочного освобождения, после того, как истекли первые семь лет срока.

После окончательного вердикта суда, который подтвердил, что Малкинсон доказал свою непричастность к преступлению, полиция Манчестера сообщила, что им «искренне жаль» и назвали произошедшее «непростительной ошибкой в попытке восстановить справедливость». Однако Малкинсон в ответ упрекнул их в заискивании перед судом, чтобы замести под ковер их беспочвенные обвинения против него.

Я пришел в полицейский участок в 2003 году и сказал полицейским, что я невиновен. Они мне не поверили. Я пришел в Королевский суд в Манчестере в 2004 году и заявил присяжным, что я невиновен. Они мне не поверили. Я пришел в этот апелляционный суд в 2006 году и сказал им, что я невиновен. Они мне не поверили. Я обратился в Комиссию по пересмотру уголовных дел, которая должна расследовать судебные ошибки, и сказал им, что я невиновен. Они не поверили и не стали ничего расследовать. Дважды. Сегодня мы заявили этому суду, что я невиновен, и, наконец, меня услышали. До сегодняшнего дня никого не интересовала эта ситуация, и никто не попытался изменить эту искаженную реальность Андрю Малкинсон несправедливо осужденный

Причиной подачи апелляции стало обнаружение образцов ДНК, которые связывали преступление с другим человеком. В связи с этим фактом Малкинсон и его адвокат обратились в Комиссию по пересмотру уголовных дел, а оттуда дело отправили в апелляционный суд. В ходе заседания Малкинсон подчеркнул, что новые образцы ДНК «тщательно проверили», и они сохранились нетронутыми, несмотря на прошедшее время, но при этом, «к большому несчастью», одежда пострадавшей была «уничтожена полицией Манчестера».

Во время первоначального процесса не было никаких ДНК-свидетельств причастности Малкинсона к преступлению. Обвинения против него были построены исключительно на показаниях других людей. В свете появления новых улик прежние обвинения были признаны недостаточными. Суд признал, что мужчина, на которого указывают образцы ДНК, находится на свободе и пока не разглашает его имени, поскольку в настоящий момент в его отношении проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании встретила изнасиловавшего ее мужчину в супермаркете через неделю после его ареста. После встречи с насильником в магазине женщина решила отбросить свой анонимный статус и потребовала провести судебную реформу.

