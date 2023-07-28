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13:12, 28 июля 2023Наука и техника

В Британии назвали Ка-52 серьезной угрозой для ВСУ

МО Британии назвало российский ударный вертолет Ка-52М серьезной угрозой для ВСУ

Фото: РИА Новости

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и его модернизированная версия Ка-52М, несущая ракету «Изделие 305», представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Как пишет издание, на ежедневном брифинге британского Минобороны сообщили, что Россия усилила войска модернизированными Ка-52М. В ведомстве назвали вертолет одной из самых влиятельных российских систем вооружения на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

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Отмечается, что Ка-52 несут противотанковые ракеты с дальностью полета около 15 километров. Это позволяет экипажам вертолетов запускать их за пределами досягаемости противовоздушной обороны Украины.

В марте в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали, что легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305Э» успешно применяется армейской авиацией Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Боеприпас интегрирован в систему вооружения вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

В январе источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы России применили Ка-52М в рамках спецоперации. Он отметил, что ЛМУР делает Ка-52М важнейшим ударным средством переднего края.

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    Даниил Иринин
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