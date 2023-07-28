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17:14, 28 июля 2023Россия

Появились новые кадры разрушений после взрыва ракеты в Таганроге

Ростовский губернатор Голубев показал кадры разрушений после взрыва в Таганроге

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Появились новые фотографии разрушений после взрыва ракеты в Таганроге. Снимки опубликовал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

На кадрах видно груды кирпичей и деревянные обломки. В расположенных рядом с эпицентром взрыва гаражах погнуты ворота. В близлежащем жилом доме выбиты окна. На месте происшествия работают спасатели.

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Как рассказал Голубев, в результате взрыва ракеты пострадали 15 человек. У всех раненых — легкие травмы от осколков. Сейчас с ними работают медики.

О взрыве в Таганроге стало известно вечером 28 июля. По словам Голубева, ракета взорвалась возле кафе «Чехов сад» в центре города. Местные жители рассказали, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Также сообщалось, что на месте происшествия образовалась пятиметровая воронка.

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    Константин Лысяков
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