Северная Корея предостерегла США от применения ядерного оружия

Глава Минобороны КНДР: США ждут последствия в случае применения ядерного оружия

Власти США столкнутся с последствиями в случае применения ядерного оружия против Северной Кореи, предупредил глава Минобороны страны Кан Сун Нам. Его слова приводит РИА Новости.

Министр пообещал, что подобные действия приведут Штаты к такому кризису, с которым они никогда прежде не сталкивались. «У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия», — заявил он.

Глава оборонного ведомства КНДР обвинил американское руководство в стремлении развязать ядерную войну с помощью ядерной консультативной группы. Он подчеркнул, что подобные намерения «стали яснее ясного». Вашингтон, объединившись с Южной Кореей и Японией, пытается создать «агрессивный военный блок», а в качестве цели выбрал самостоятельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил Кан Сун Нам.

Он добавил, что Северная Корея всегда будет «сражаться в одном окопе» вместе с другими прогрессивными странами, которые стремятся к миру «без агрессии, грабежа, убийств и разрушений».

Ранее министр обороны КНДР призвал противостоять «разбойнической стратегии» США. По его мнению, российская и северокорейская армии должны укреплять сотрудничество и взаимодействие.