Названа стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Skolkovo Realty: самая дешевая квартира с видом на Кремль стоит 27,5 млн рублей

Самую дешевую квартиру с видом на Московский Кремль можно купить за 27,5 миллиона рублей. Стоимость наиболее бюджетного варианта в этой локации назвали аналитики Skolkovo Realty в своем исследовании. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

С таким бюджетом получится приобрести жилье площадью 31 квадратный метр в одном из домов Пресненского района. Самая же дорогая квартира с видом на Кремль, по данным специалистов, стоит 266 миллионов рублей — она расположена в Таганском районе и имеет площадь 300 квадратных метров.

В Skolkovo Realty отметили, что всего на вторичном рынке Москвы представлена 31 квартира с таким видом. При этом количество подобных лотов практически не менялось с апреля 2022 года. Самый большой объем предложения жилья с видом на Кремль был зафиксирован в сентябре 2021-го — тогда на продажу было выставлено 36 подобных лотов.

Ранее сообщалось, что певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) купила двухуровневые апартаменты с видом на Кремль. В новой квартире артистки есть светлая и просторная гостиная с высокими потолками, ремонтом в современном стиле и огромной фреской на стене.