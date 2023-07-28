Озвучена необходимая для трансфера Мбаппе в «Реал» сумма

Marca: мать Мбаппе сообщила «Реалу», что ПСЖ отпустит его за 250 миллионов евро

Озвучена сумма, необходимая для трансфера нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал». Она стала известна Marca.

По сообщениям источника, ПСЖ запросил за футболиста около 250 миллионов евро. Отмечается, что сумму, за которую французский клуб готов отдать игрока, мадридцам озвучила его мать и агент Файза Ламари.

Ранее появилась информация, что «Реал» нашел деньги для того, чтобы совершить сделку. Как стало известно Madrid Xtra, переход 24-летнего форварда может состояться в первую неделю августа.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.