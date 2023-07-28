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20:36, 28 июля 2023Забота о себе

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за редкого синдрома

Элизабет Андерсон-Сьерра пожертвовала нуждающимся 1600 литров грудного молока

Фото: Kim Gorga / Unsplash

35-летняя Элизабет Андерсон-Сьерра, у которой обнаружили редкий синдром гиперлактации, пожертвовала более полутора тонн собственного молока и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Daily Mail.

Андерсон-Сьерра рассказала, что синдром гиперлактации диагностировали у нее в 2014 году, когда она ждала первого ребенка. Уже на 20 неделе беременности ей ежедневно приходилось сцеживать более 800 миллилитров молока. После родов лактация стала еще сильнее. По словам женщины, врачи объяснили ей, что гипофиз в ее мозге вырабатывает слишком много пролактина — гормона, который стимулирует выработку грудного молока. Обычно после рождения ребенка его уровень постепенно возвращается к норме, но в ее случае этого не произошло.

Из-за избытка молока молодой матери приходилось постоянно избавляться от излишков. «Мне нужно было сцеживать его так часто, что я оказалась прикована к дому», — пожаловалась Андерсон-Сьерра. Вскоре она решила упаковывать молоко по пакетам и жертвовать детям, которые нуждаются в нем. По ее словам, за девять лет лактации она родила еще двоих детей и отдала в общей сложности более 2600 литров молока. Таким образом, она установила мировой рекорд, который был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Там подтвердили, что Андерсон-Сьерра пожертвовала не менее 1600 литров.

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По словам женщины, лактация доставляет ей много хлопот, так как ей приходится постоянно находиться дома, сцеживать и упаковывать излишки. После завершения кормления младшего сына она планирует провести двойную мастэктомию — процедуру, во время которой полностью удаляют ткани молочных желез.

Ранее сообщалось, что 32-летняя американка заработала более 20 тысяч долларов на продаже грудного молока. Она рассказала, что, став суррогатной матерью, решила не прекращать лактацию, а заняться продажей молока.

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    Екатерина Улитина
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