Минобороны отчиталось о срыве ротации подразделений ВСУ в ДНР

Минобороны заявило о срыве ротации подразделений ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам 28 июля сообщили в Минобороны России.

Там уточили, что противник пытался совершить ротацию подразделений в районе Клещеевки. Это удалось предотвратить грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением.

Помимо этого, российская авиация и артиллерия нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР — в населенных пунктах Авдеевка, Константиновка, Северск, Новгородское и Белая Гора.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ после провала атаки на ореховском направлении проводят ротацию и передислокацию для наступления на запорожском направлении.