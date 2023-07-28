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14:15, 28 июля 2023Ценности

Жителей Узбекистана призвали отказаться от разбрасывания денег на свадьбах

Полиция Узбекистана призвала жителей отказаться от «дождя» из денег на свадьбе

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правоохранительные органы Узбекистана призвали местных жителей отказаться от разбрасывания денег на свадьбах. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале УВД Самаркандской области.

В республике существует традиция осыпать молодоженов на свадьбе «дождем» из купюр во время танца. Таким образом гости пророчат молодым благосостояние и достаток.

Сотрудники полиции обратили внимание жителей на изображенные на купюрах государственные символы, которые, по их словам, нужно уважать. «Уважаемые сограждане! Призываем вас уважительно относиться к государственным символам, нанесенным на денежные банкноты Узбекистана», — говорится в сообщении.

В июне брат разозлил сестру появлением на ее свадьбе в костюме Джека Воробья. Девушка рассказала, что ее родственник пришел на торжество в костюме героя фильма «Пираты Карибского моря», хотя она призывала его надеть более традиционные предметы гардероба.

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    Екатерина Ештокина
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