Жителей Узбекистана призвали отказаться от разбрасывания денег на свадьбах

Полиция Узбекистана призвала жителей отказаться от «дождя» из денег на свадьбе

Правоохранительные органы Узбекистана призвали местных жителей отказаться от разбрасывания денег на свадьбах. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале УВД Самаркандской области.

В республике существует традиция осыпать молодоженов на свадьбе «дождем» из купюр во время танца. Таким образом гости пророчат молодым благосостояние и достаток.

Сотрудники полиции обратили внимание жителей на изображенные на купюрах государственные символы, которые, по их словам, нужно уважать. «Уважаемые сограждане! Призываем вас уважительно относиться к государственным символам, нанесенным на денежные банкноты Узбекистана», — говорится в сообщении.

В июне брат разозлил сестру появлением на ее свадьбе в костюме Джека Воробья. Девушка рассказала, что ее родственник пришел на торжество в костюме героя фильма «Пираты Карибского моря», хотя она призывала его надеть более традиционные предметы гардероба.