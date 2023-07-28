Американским военным решили доплачивать за участие в СВО на Украине

Army Times: американским военным будут доплачивать за участие в СВО на Украине

Американским военнослужащим будут доплачивать за участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает издание Army Times со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что пособия полагаются военным, служащим в районах, «где они могут пострадать от вражеского огня или мин, восстания, гражданской войны или терроризма». По данным газеты, американским военнослужащим планируют выплачивать дополнительно до 7,5 доллара в день.

Ранее американские наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили, что бои оказались страшнее, чем в Афганистане и Ираке. По их словам, они были шокированы тяжелой обстановкой на фронте и жестокими столкновениями с армией противника.