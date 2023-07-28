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08:36, 28 июля 2023Россия

В Крыму вынесло на берег обломки беспилотника Mugin-5 Pro

Shot: в Крыму обломки беспилотника Mugin-5 Pro вынесло на берег у Штормового

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму обломки беспилотника Mugin-5 Pro вынесло на берег близ курортного поселка Штормовое. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, крыло дрона нашли в районе поселка на полуострове в районе шести вечера в четверг, 27 июля. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили территорию и направили на экспертизу дрон.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений в результате падения дрона также нет. Более подробных данных о произошедшем не приводится.

Ранее Крым атаковали 17 беспилотников. В результате на полуострове оказался поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе и частный дом, находящийся в Кировском районе полуострова. Никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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