В Крыму вынесло на берег обломки беспилотника Mugin-5 Pro

Shot: в Крыму обломки беспилотника Mugin-5 Pro вынесло на берег у Штормового

В Крыму обломки беспилотника Mugin-5 Pro вынесло на берег близ курортного поселка Штормовое. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, крыло дрона нашли в районе поселка на полуострове в районе шести вечера в четверг, 27 июля. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили территорию и направили на экспертизу дрон.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений в результате падения дрона также нет. Более подробных данных о произошедшем не приводится.

Ранее Крым атаковали 17 беспилотников. В результате на полуострове оказался поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе и частный дом, находящийся в Кировском районе полуострова. Никто не пострадал.