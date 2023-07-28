Найдены поедающие пластик грибы

PLOS ONE: протестированы поедающие полиэтилен грибы

Команда ученых из Университета Келании и Университета Перадении (Шри-Ланка) нашла виды грибов, которые могут поедать не только лиственные деревья, но и полиэтилен. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Предыдущие работы выявили 430 видов грибов и бактерий, способных разрушать различные виды пластика. Теперь удалось определить новый — тот, который разрушает полиэтилен. Для этого в лаборатории был протестирован 21 вид грибов, перерабатывающих лиственные породы.

Особое внимание исследователей эти образцы привлекли потому, что разложение лиственных деревьев достаточно проблематично: в древесине содержится прочный полимер — лигнин. Специалисты определили, что грибы способны разрушать этот материал с помощью ферментов. После этого авторы решили проверить, могут ли грибы расщеплять еще и искусственные полимеры.

В ходе эксперимента они поместили листовой пластик в чашки с грибами, а также погрузили в часть образцов пластик и дерево. Все сосуды находились при температуре от 28 до 30 градусов Цельсия на протяжении 45 дней. Оказалось, что все протестированные виды грибов разрушали листовой пластик. При этом в случае отсутствия древесины грибы съели больше пластика.

Открытие может лечь в основу новых подходов к использованию грибов для переработки пластиковых отходов, которые ежегодно образуются по всему миру.