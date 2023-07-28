В России ужесточат правила выдачи ипотеки

В России вырастут надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам вырастут с 1 октября для ограничения рисков заемщиков и банков, сообщил Банк России.

Регулятор объяснил ужесточение правил выдачи ипотеки тем, что в отсутствие возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты, ограничивающие долю наиболее рискованных кредитов, он устанавливает в отношении таких кредитов соответствующие надбавки на запретительном уровне. Максимальные из них коснутся кредитов на финансирование по договору долевого участия, а вводятся они, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья.

Центробанк отметил, что на 1 июля прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27 процентов, и такая динамика демонстрируется за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов, что отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования. В связи с этим в Банке России констатировали, что весеннего повышения коэффициентов риска при расчете ипотеки оказалось недостаточно.

По вступившим с 1 мая 2023 года правилам при покупке жилья в новостройках по договорам долевого участия коэффициенты увязаны с размером первоначального взноса. Если он составляет 10-15 процентов, предусмотрен максимальный уровень надбавки — 1,5, а минимальная надбавка 0,5 распространяется на займы с первоначальным взносом 20-30 процентов. С 1 октября при взносе в 10-15 процентов надбавка составит не менее 2,5, в зависимости от показателя долговой нагрузки.