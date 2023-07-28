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07:24, 28 июля 2023Россия

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке дрона на Москву

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА на Москву

Фото: Global Look Press

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву пострадавших нет. Об этом в своем Telegram заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что силы Минобороны сбили дрон в Московской области. В военном ведомстве подтвердили эту информацию, уточнив, что беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны.

24 июля МИД России предупредил, что Москва оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на атаки БПЛА в столице и Крыму. «Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.

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    Марина Совина
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