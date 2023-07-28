Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 28 июля 2023Мир

Президент Эритреи назвал НАТО ущербной организацией в реанимации

Президент Эритреи: НАТО является ущербной организацией, а ЕС не существует
Исайяс Афеворк

Исайяс Афеворк. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

НАТО и ЕС в данный момент пребывают в состоянии реанимации, заявил президент Эритреи Исайас Афеверки в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Глава африканской страны страны отметил, что Запад более тридцати лет назад принял ошибочное решение после развала СССР сдерживать Россию. «Они ошиблись, потому что Россию сдержать невозможно, и им никогда не удастся это сделать», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
От Лиссабона до Владивостока. В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
От Лиссабона до Владивостока.В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
30 сентября 2022

Афеверки также назвал НАТО и Европейский союз (Ес) «ущербными организациями», а сам ЕС, по его мнению, «на самом деле не существует» и вместе с Североатлантическим альянсом «находится в палате реанимации».

Эритрейский лидер также назвал крах СССР величайшей трагедией и катастрофой для всего мира. «Развал СССР стал величайшей трагедией и катастрофой для всего мира», — сказал эритрейский лидер, вызвав улыбку Путина.

28 июля участники саммита Россия — Африка согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и ряд значимых многосторонних документов в области международной информационной безопасности. Об этом Путин объявил в итоговом выступлении пленарного заседания саммита.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство раскрыло детали электронного реестра повесток

    Россиянин пропал на перевале Дятлова

    Путин пообещал ЦАР поддержку России

    Дубль Головина помог «Монако» победить в предсезонном матче

    В Таганроге ввели режим ЧС после падения обломков украинской ракеты

    Мэр Таганрога рассказал о состоянии госпитализированных после теракта

    В США заявили о начале развала украинской армии

    Секс с братом погубил знаменитого ламантина

    Хирург удалил пациентке здоровую матку вместо желчного пузыря

    УЕФА принял решение исключить «Ювентус» из еврокубков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости