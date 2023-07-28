Президент Эритреи назвал НАТО ущербной организацией в реанимации

Президент Эритреи: НАТО является ущербной организацией, а ЕС не существует

НАТО и ЕС в данный момент пребывают в состоянии реанимации, заявил президент Эритреи Исайас Афеверки в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Глава африканской страны страны отметил, что Запад более тридцати лет назад принял ошибочное решение после развала СССР сдерживать Россию. «Они ошиблись, потому что Россию сдержать невозможно, и им никогда не удастся это сделать», — подчеркнул он.

Афеверки также назвал НАТО и Европейский союз (Ес) «ущербными организациями», а сам ЕС, по его мнению, «на самом деле не существует» и вместе с Североатлантическим альянсом «находится в палате реанимации».

Эритрейский лидер также назвал крах СССР величайшей трагедией и катастрофой для всего мира. «Развал СССР стал величайшей трагедией и катастрофой для всего мира», — сказал эритрейский лидер, вызвав улыбку Путина.

28 июля участники саммита Россия — Африка согласовали и приняли декларацию, в которой содержится план совместных действий до 2026 года и ряд значимых многосторонних документов в области международной информационной безопасности. Об этом Путин объявил в итоговом выступлении пленарного заседания саммита.