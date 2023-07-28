Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 28 июля 2023Бывший СССР

На Украине остановили незаконный выезд из страны почти 20 тысяч мужчин

На Украине остановили незаконный выезд почти 20 тысяч мужчин с февраля 2022 года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине пограничники с февраля 2022 года остановили почти 20 тысяч мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно выехать из страны. Об этом рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, цитирует ТАСС.

«В пунктах пропуска нашими инспекторами пресечено более 6 тысяч попыток, когда граждане пытались использовать поддельные [документы], следуя через пункты пропуска», — отметил он.

Демченко добавил, что за пределами пунктов пропуска, задержали около 13,5 тысяч лиц, которые пытались пешком перейти линию госграницы. По его словам, в среднем за день на украинской границе задерживают примерно 20 человек, собиравшихся незаконно ее пересечь.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Москвы Собянин заявил о попытке вражеского беспилотника атаковать столицу. Дрон был сбит, пострадавших нет

    В российском регионе тренер по гимнастике ударила шестилетнюю девочку

    В Крыму вынесло на берег обломки беспилотника Mugin-5 Pro

    На Украине остановили незаконный выезд из страны почти 20 тысяч мужчин

    Изобретатель разработал читающую мысли секс-игрушку

    Северокорейские чиновники проводили Шойгу на родину

    Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в «холодный останов»

    Россиянин предстанет перед судом за надругательство над дочерями сожительницы

    Россияне стали чаще выбирать в магазинах дорогие продукты

    ВСУ обстреляли международный пункт пропуска в приграничном российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости