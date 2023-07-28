На Украине остановили незаконный выезд из страны почти 20 тысяч мужчин

На Украине остановили незаконный выезд почти 20 тысяч мужчин с февраля 2022 года

На Украине пограничники с февраля 2022 года остановили почти 20 тысяч мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно выехать из страны. Об этом рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, цитирует ТАСС.

«В пунктах пропуска нашими инспекторами пресечено более 6 тысяч попыток, когда граждане пытались использовать поддельные [документы], следуя через пункты пропуска», — отметил он.

Демченко добавил, что за пределами пунктов пропуска, задержали около 13,5 тысяч лиц, которые пытались пешком перейти линию госграницы. По его словам, в среднем за день на украинской границе задерживают примерно 20 человек, собиравшихся незаконно ее пересечь.