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04:53, 28 июля 2023Забота о себе

Раскрыты основные причины отсутствия оргазма у мужчин

Гинеколог Прядухина: вызвать аноргазмию у мужчин могут психосоматика и лекарства

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Вызвать аноргазмию у мужчин могут проблемы с физическим и ментальным здоровьем и прием лекарств, объяснила акушер-гинеколог Ольга Прядухина. Основные причины, приводящие к отсутствию оргазма, она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Прядухиной, врачи сходятся во мнении, что у мужчин основной причиной невозможности получить полноценное удовлетворение от полового акта является психосоматика. Спровоцировать аноргазмию может неправильное половое воспитание или пережитое в детстве сексуализированное насилие. В результате человек начинает воспринимать интимную близость как нечто постыдное или грязное.

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Еще одной психологической причиной врач назвала неудачный первый сексуальный опыт. В некоторых случаях в дальнейшем воспоминания о перенесенном унижении и стыде не позволяют мужчине полностью расслабиться и получить оргазм.

Зачастую мужчина не может достичь кульминации, если ему для получения удовлетворения недостаточно обычного полового акта, а сексуальная партнерша не разделяет его предпочтений и фетишей

Ольга Прядухинаакушер-гинеколог

Помимо этого, по словам Прядухиной, аноргазмия может быть вызвана и проблемами с физическим здоровьем. К отсутствию оргазма могут привести некоторые заболевания нервной системы, в частности, травмы и опухоли спинного и головного мозга, периферических нервных окончаний, болезни мочеполовой системы, изменение гормонального фона.

Также невозможность достичь оргазма может быть вызвана длительным приемом антидепрессантов, нейролептиков и некоторых других групп препаратов

Ольга Прядухинаакушер-гинеколог

Ранее сексолог Лилит Фокс подсказала способ усилить возбуждение и продлить оргазм. Она заявила, что контроль оргазма поможет сделать секс более чувственным. Научиться этой практике довольно легко: для этого надо во время близости останавливаться каждый раз при ощущении приближающегося оргазма.

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    Наталья Обрядина
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