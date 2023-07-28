ВСУ попытались прорвать российскую оборону на южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ попытались прорвать оборону России на южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в районах населенных пунктов Работино и Успеновка противник силами 47-й механизированной бригады, усиленной иностранными танками, атаковал позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Все атаки были отражены.

Помимо того, на Времевском выступе в районе Старомайорского была отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Ранее российским войскам удалось сорвать четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боестолкновений противник потерял более 120 бойцов, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».