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14:09, 28 июля 2023Россия

ВСУ попытались прорвать российскую оборону на южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ попытались прорвать оборону России на южнодонецком направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в районах населенных пунктов Работино и Успеновка противник силами 47-й механизированной бригады, усиленной иностранными танками, атаковал позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Все атаки были отражены.

Помимо того, на Времевском выступе в районе Старомайорского была отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

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Ранее российским войскам удалось сорвать четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боестолкновений противник потерял более 120 бойцов, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

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    Никита Абрамов
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