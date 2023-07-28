Толкнувшего под автобус женщину россиянина отправили в психлечебницу

В Омске толкнувшего женщину под автобус отправили на принудительное лечение

В Омске суд постановил применить меры медицинского характера в отношении 35-летнего россиянина, толкнувшего женщину под колеса автобуса. Об этом в пятницу, 28 июля, в своем Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, у обвиняемого имеется серьезное психическое заболевание, исключающее вменяемость, а потому решено было отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. Инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Так как водитель «Газели» успел притормозить, оказавшаяся под колесами россиянка выжила. У нее диагностировали сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.

После нападения мужчина выдавил свой единственный глаз. При этом первый глаз он выколол себе еще в колонии, где отбывал наказание за распространение наркотиков.