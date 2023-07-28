СК поручил проверить ситуацию со сносом в Москве памятника павшим в войне

Бастрыкин поручил проверить ситуацию со сносом ПИКом монумента павшим в войне

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с ситуацией со сносом застройщиком ПИК памятника павшим в Великой Отечественной войне работникам Московского жирового комбината в московском районе Текстильщики ради строительства жилого комплекса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.А. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее результатах», — сказано в публикации.

О том, что застройщик ПИК снес памятник павшим в Великой Отечественной войне героям ради строительства ЖК, стало известно двумя днями ранее. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Николай Зубрилин. Монумент располагался на территории Московского жирового комбината по адресу Грайвороновский проезд, его обнаружили разбитым неподалеку от жилых домов.

Известно, что впервые объект захотели снести в 2021 году. Избежать этого удалось потому, что дочь одного из героев обратилась к депутату Госдумы Татьяне Буцкой с просьбой сохранить памятник. Тогда депутат заявила, что его получилось отстоять и впоследствии сносить его не будут.

По факту инцидента Зубрилин обратился в прокуратуру и потребовал привлечь к ответственности виновных в сносе монумента. Представитель застройщика ПИК заявил, что компания намерена восстановить памятник, а также благоустроить возле него сквер.