Мужчина решил скрыться в озере от искавшей другого человека полиции и не выплыл

WSB-TV: мужчина попытался скрыться от полицейских в озере и утонул

Мужчина в американском округе Гринвилл, штат Южная Каролина, расстался с жизнью, когда попытался скрыться от искавших преступника полицейских. Об этом сообщает WSB-TV.

Полицейские приехали в дом, где, по их данным, находился человек, который не явился в суд. Они планировали исполнить ордер на его арест. Неожиданно из дома выбежал другой мужчина и прыгнул в близлежащее озеро Каннингем.

Сотрудники правоохранительных органов бросились в воду, чтобы помочь человеку, но не смогли его найти. Выяснилось, что он не смог выплыть. Позже его обнаружили водолазы.

Оказалось, что это был 38-летний Чак Гилберт Шелтон, а не человек, которого разыскивала полиция.

Ранее сообщалось, что арестованный полицией мужчина из Индии смог сбежать через окно в туалете движущегося поезда. Полиция организовала масштабную поисковую операцию.