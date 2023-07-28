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18:42, 28 июля 2023Из жизни

Мужчина решил скрыться в озере от искавшей другого человека полиции и не выплыл

WSB-TV: мужчина попытался скрыться от полицейских в озере и утонул
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Мужчина в американском округе Гринвилл, штат Южная Каролина, расстался с жизнью, когда попытался скрыться от искавших преступника полицейских. Об этом сообщает WSB-TV.

Полицейские приехали в дом, где, по их данным, находился человек, который не явился в суд. Они планировали исполнить ордер на его арест. Неожиданно из дома выбежал другой мужчина и прыгнул в близлежащее озеро Каннингем.

Сотрудники правоохранительных органов бросились в воду, чтобы помочь человеку, но не смогли его найти. Выяснилось, что он не смог выплыть. Позже его обнаружили водолазы.

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Оказалось, что это был 38-летний Чак Гилберт Шелтон, а не человек, которого разыскивала полиция.

Ранее сообщалось, что арестованный полицией мужчина из Индии смог сбежать через окно в туалете движущегося поезда. Полиция организовала масштабную поисковую операцию.

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    Алиса Дмитриева
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