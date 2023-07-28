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19:40, 28 июля 2023Среда обитания

Падение потолка в кафе в центре Москвы попало на видео

Обрушение потолка в кафе «Пироги, вино и гусь» в центре Москвы попало на видео

В кафе в центре Москвы во время ремонтных работ обрушился потолок. О происшествии, попавшем на видео, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Цветном бульваре в кафе «Пироги, вино и гусь» в пятницу, 28 июля. Площадь образовавшейся на месте обрушения дыры составила 1,5 квадратных метра. На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как представитель персонала заведения уворачивается от падающего на нее перекрытия. После этого пол в техническом помещении заведения оказался усеян обломками.

«У нас дырка в подъезд», — прокомментировал ситуацию представитель кафе. Пострадавших в результате обрушения потолка нет.

По предварительным данным, инцидент произошел по вине строителей, находившихся в тот момент этажом выше. Они проводили ремонтные работы с отбойными молотками и насквозь пробили перекрытие.

В этот же день стало известно, что облицовка дома в Севастополе обрушилась на детскую площадку из-за ветра.

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    Полина Кислицына
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