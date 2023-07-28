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12:23, 28 июля 2023Из жизни

Девушка отключила электроснабжение всей деревни ради встречи с возлюбленным

Индианка устроила отключение электричества во всей деревне ради свидания

Фото: Frank Bienewald / imageBROKER.com / Globallookpress

Девушка из индийского штата Бихар несколько раз устраивала отключение электроснабжения во всей деревне ради свиданий в темноте с возлюбленным. Об этом сообщает India Today.

Жители одной из деревень штата длительное время страдали от частых отключений электроэнергии. Из-за этого в деревне происходило много краж. Жители безрезультатно жаловались в энергетический департамент.

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В итоге они выяснили, что местная жительница Прити Кумари каждый раз отключала электричество в деревне, чтобы в темноте встречаться со своим возлюбленным Раджкумаром. Вскоре в соцсетях начали распространяться видео, на которых Раджкумара бьют палками, а индианка пытается его защитить. На одной из записей группа молодых людей спрашивает у Кумари: «Кто это? Снимай на видео».

В конце концов жители деревни предложили Раджкумару жениться на Кумари. Они сыграли свадьбу в местном храме.

Ранее сообщалось, что в США замужняя женщина оказалась в суде за то, что инсценировала похищение ради свидания с бывшим возлюбленным. В течение трех недель представители власти и местные жители вели ее поиски.

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    Алиса Дмитриева
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